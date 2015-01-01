الخميس.. 'الصحفيين' تنظم 'ليلة فى حب الشاروني'

Advertisements

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، احتفالية بعنوان "ليلة في حب الشاروني"؛ وذلك تكريمًا للكاتب يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، بعد اختيار الأمم المتحدة له واحد من أفضل كتاب الأطفال في العالم، واعتبار كتابه الأخير (ليلة النار) من أفضل أربع كتب في العالم، والتوصية بترجمته لكل اللغات.





ويشارك في الاحتفالية محمد عبدالحافظ وكيل أول وزارة الثقافة، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وجيهان الغرباوي الكاتبة الصحفية بالأهرام، والدكتور شريف الجيار أستاذ الأدب المقارن بجامعة بني سويف، والكاتبة السورية لينا الكيلاني، ويدير اللقاء الزميل الصحفي أحمد عبدالنعيم، وذلك يوم الخميس 1 أغسطس الجاري، الساعة السابعة مساءً، بقاعة طه حسين بالدور الرابع بالنقابة.



