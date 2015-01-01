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نجوى زهران تضع اللمسات الأخيرة على عرض أزياء الساحل الشمالي

السبت 27/يوليه/2019 - 01:03 م
نجوى زهران تضع اللمسات الأخيرة على عرض أزياء الساحل الشمالي
نجوى زهران
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الفجر الفني
 
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تضع مصممه الأزياء  نجوى زهران، اللمسات الأخيرة على عرض الأزياء الجديد الخاص بها.

 

وتخوض "زهران" سباق مع الزمن للأعداد لواحد من أكثر عروض الأزياء تميزاً، فى seacode فى الساحل الشمالى يوم 2 أغسطس المقبل سيبدأ العرض فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وستقوم بتقديمه الإعلامية رزان مغربى.

 

العرض سيكون ملئ بالمفاجآت المبهرة وستقوم بعرض 130 قطعة صيفية تتنوع بين المايوه والكاش مايوه وملابس البحر المتميزة والغريبة وتعتمد على الألوان القوية والصريحة التى تتناسب مع  طبيعة فصل  الصيف والبحر، كما أن زهران ستعلن خلال العرض عن مفاجأة كبيرة .

 

يحضر العرض عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع ،وسيقوم بالافتتاحية العازف الشهير مارسيليو، كما سيتضمن العرض بعض الفقرات الترفيهية والمشوقة، وستقوم بعرض القطع عارضات من  روسيا، أيضاً ستقوم عدة قنوات ومواقع تهتم بالموضة بتغطية الحدث منها قناة fashion tv .

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