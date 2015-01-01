محافظ بني سويف: تخصيص مكاتب لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن المحافظة نفذت عدد من الإجراءات في إطار تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها، حيث يتم حاليا استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء لمكاتب تم تخصيصها لهذا الغرض بالوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، والتي يشرف عليها مباشرة رئيس الوحدة المحلية.





وأشار محافظ بني سويف إلى إصدار دليل استرشادي يحتوى على القواعد المنظمة وآليات العمل بشأن التصالح في مخالفات ابلناء وتقنين أوضاعها،وذلك لتسهيل وتنظيم عمل رؤساء الوحدات المحلية واللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض تتضمن كافة الاجرءات الخاصة بهذا الملف.





وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة الفنية برئاسة مدير الإدارة الهندسية وعضوية كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة والتي تختص بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد من استيفائه لجميع المستندات الواردة باللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى اعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والاجرءات المحررة بالمخالفة إن وجدت.





ومن جانبه أشار اللواء عصام العلقامي السكرتير العام إلى أنه،تنفيذا لتوجيهات المحافظ،تم عقد عدد من الاجتماعات مع التنفيذيين المعنيين للاتفاق على الآليات المنظمة،من أهمها:العمل الميداني المتواصل، والتقاريراليومية لك المستجدات، والإلتزام بالإشتراطات الفنية لكل إجراء يتم تنفيذه،مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل بنتائج هذه الاجتماعات الذي تم عرضه على المحافظ وبناء على ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية في هذا الشأن.



