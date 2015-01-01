راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد

بخلاف الصورة التي طبعت في اذهان محبيه عنه كمحارب، ظهر النجم راسل كرو بإطلالة مغايرة أخفت ملامحه اكتسب بها وزنا زائدا على غير العادة لما يتطلبه دوره في فيلمه الجديد.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات لراسل من موقع تصوير الفيلم، وكان وزنه يتخطى الـ 150 كيلو جرام، حيث يجسد شخصية قاتل متسلسل يتصيد السيدات على الطرق السريعة.

وكان الوزن الزائد من متطلبات ظهور راسل كرو في أحدث إعماله التليفزيونية، وهو مسلسل The Loudest Voice والذي جسد به شخصية المدير السابق لشبكة FOX الإخبارية.