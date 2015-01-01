راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد
السبت 27/يوليه/2019 - 12:50 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- راسل كرو يثير الجدل بوزنه الزائد (صور)
- منى زكي تظهر بوزن زائد في حفل جوائز "الموريكس دور" (صورة)
- كريستين بيل يكتسب وزنا زائدا لشخصيته السينمائية الجديدة (صور)
- راسل كرو يثير الجدل بسبب وزنه الزائد
- كريستيان بيل يبدأ تصوير فيلمه الجديد مع إيمي آدمز (صور)
- راسل كرو يبدأ تصوير "True History of the Kelly Gang"
- راسل كرو يبدأ تصوير فيلمه الجديد بلوس أنجلوس
- نجمات هوليوود يحتشدن في العرض الخاص لمسلسل Loudest Voice