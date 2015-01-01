ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد

السبت 27/يوليه/2019 - 12:50 م
راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد
راسل كرو
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

بخلاف الصورة التي طبعت في اذهان محبيه عنه كمحارب، ظهر النجم راسل كرو بإطلالة مغايرة أخفت ملامحه اكتسب بها وزنا زائدا على غير العادة لما يتطلبه دوره في فيلمه الجديد.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات لراسل من موقع تصوير الفيلم، وكان وزنه يتخطى الـ 150 كيلو جرام، حيث يجسد شخصية قاتل متسلسل يتصيد السيدات على الطرق السريعة.

 

وكان الوزن الزائد من متطلبات ظهور راسل كرو في أحدث إعماله التليفزيونية، وهو مسلسل  The Loudest Voice والذي جسد به شخصية المدير السابق لشبكة FOX الإخبارية.


راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد
راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد
راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد
راسل كرو يظهر بوزن زائد على غير العادة أثناء تصوير فيلمه الجديد
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا