إليسا تشترط على روتانا حماية حقوقها الفنية من "ديزر"
السبت 27/يوليه/2019 - 12:47 م
آمال البنا
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إليسا قررت البدء فى تحضيرات ألبومها الغنائى الجديد خلال شهر سبتمبر القادم فور الانتهاء من حفلات الموسم الصيفى الحالى، واستقرت على أولى أغنيات الألبوم وهى «قهوة الماضى»، وهو الألبوم الذى تنهى به إليسا تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد سلسلة من النجاحات الواسعة على مدار ألبوماتها الغنائية.
ويبدو أن روتانا تحاول الإبقاء على إليسا، خاصة أنها صاحبة لقب النجمة اللبنانية المدللة لدى الشركة، قبل أن تنضم كل من النجمة الذهبية نوال الزغبى وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وكثيرا ما تردد وجود العديد من الخلافات التى تجمع إليسا بالنجمتين إلا أن إليسا نفت هذا أكثر من مرة، وتحاول الشركة التفاوض معها لتجديد التعاقد لفترة جديدة، لكن إليسا وضعت بعض الشروط التى تصب فى مصلحتها الفنية، خاصة بعد تعاقد الشركة مع شركة «ديزر»، الفرنسية قبل شهور، والتى كانت بداية الخلافات وتوتر العلاقة بين إليسا وروتانا.
لكن وضعت إليسا بعض الشروط للاستمرار فى روتانا والتى تحفظ لها حقوقها الفنية، ووضعت إليسا هذه الشروط أمام سالم الهندى قبل أيام للوصول إلى حل يرضى الطرفين، خاصة بعد تعاقد الشركة مع ديزر التى ترى أن هذا التعاقد لن يعود عليها بأى فائدة أبدًا بل العكس تماما.
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