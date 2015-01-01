حلمي يراهن على 3 شخصيات فى "خيال مآتة"

من خلال 3 شخصيات يعود أحمد حلمى لمقابلة جمهوره فى موسم عيد الأضحى السينمائى، بعدما أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم «خيال مآتة»، ويتعاون فيه للمرة الأولى مع الكاتب عبد الرحيم كمال، وتجسد منة شلبى دور البطولة النسائية فى ثالث عمل سينمائى يجمعها بحلمى بعد «كده رضا»و«آسف على الإزعاج».





يظهر حلمى ببداية الفيلم فى سن الستينات، كرجل عجوز يجسد شخصية الجد الذى يعيش فى الوقت الحالى، ويبدأ الفيلم ليسترجع ذكرياته القديمة ومعاناته أثناء فترة شبابه التى عاشها بحلوها ومرها.





لينتقل إلى مرحلة، ويصبح شابا يدعى زيزو، يعمل مهندس ديكور لكنه يعانى من أزمة نفسية، وينتابه شعور الشك بكل من حوله دائما، ويقع بسبب ذلك فى العديد من الأزمات والمواقف، لكن فى إطار كوميدى، وبمرور الأحداث يلتقى زيزو، بباكينام وتجسدها منة شلبى لتبدأ حكايته معها، بعدما استخدم زيزو كل الطرق والأساليب ليجذب انتباهها، فى الوقت الذى يرفض فيه الجميع التعامل معه بسبب شكه المستمر.



