فلورنسا بف تتعلم الفنون القتالية استعدادا لدورها بفيلم Marvel القادم

أعلنت استوديوهات MARVEL الأسبوع الماضي، على لسان رئيسها "كيفين فيجي" ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن اسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و 5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

ومن الضمن النجوم المنضمين حديثا لعالم مارفل السينمائي النجمة البريطانية الشابة فلورنسا بف، التي ستكون واحدة من أبطال فيلم سكارليت جوهانسن black widow.

وعلمت الصحيفة البريطانية أن النجمة البريطانية الشابة بدأت برنامج تدريب مكثف لتحسن من لياقتها البدنية، يتضمن تعلمها لفنون القتال المتنوعة.