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هاشتاج "ماذا تعنى لك فلسطين" يتصدر تويتر... ونشطاء: أرض الكرامة

السبت 27/يوليه/2019 - 12:33 م
هاشتاج ماذا تعنى لك فلسطين يتصدر تويتر... ونشطاء: أرض الكرامة
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اسراء الصفتي
 
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تصدر اليوم السبت، هاشتاج (ماذا تعنى لك فلسطين)، قائمة الأكثر تداولا فى مصر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر معبرين عن مدى حبهم لدولة فلسطين.

 
وغرد عمر محمد أحد نشطاء تويتر على صفحته الخاصة، قائلا: "فلسـطين فـ القلـب يـ جدعـان مفيش كـلام"، وقال حسام عادل أحد نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "صرخة طفل فلسطيني بعد أن عاد الي منزله من المدرسة، حيث أدرك بأنه قد تم هدم منزل أسرته في القدس فبراير عام 2013".

بينما علق أبو يحيى عبر صفحته الخاصة على موقع  التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "فلسطين تحدثك عن نفسها أن لها شرف الذكر في القرآن الكريم، وفيها قبلة المسلمين الأولى وحرمهم، وهي منطلق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للقاء رب العالمين، ولكن إن شئنا أن نتحدث عن أبطالها الذين لهم حق علينا".

وغرد حسن السماك، عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "هى قلب القضية و روح الروح هى مهد الرسالات و معراج الرسول صلى الله عليه وسلم هى قضية مسلم".

وكتب ابن السيوفى أحد نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر صفحته الخاصة، قائلا: " فلسطين هي الأم الثانيه لنا، فلسطين أرض الكرامه المحبه".

وغرد آخر "فلسطين الحصن العربي الوحيد الذي ما زال صامد ضد التطبيع"، بينما قال آخر "احب البلاد الي قلبي القدس، ربي امتني من الارض المقدسة رمية بحجر "، وكتب آخر" فلسطين تعني العزة والكرامة والابطال ، حي الله ابطال المسجد الاقصي".

كما كتب صالح شوقى أحد نشطاء تويتر، قائلا: "الأقصى اول القبلتين ثاني الحرمين، القدس ذكرها الله بالأرض المقدسة، الشعب هم منا ونحن منهم ، البلد المسلم اخوة ، باختصار، فلسطين بالنسبة لي وطن".

 

هاشتاج ماذا تعنى لك فلسطين يتصدر تويتر... ونشطاء: أرض الكرامة
هاشتاج ماذا تعنى لك فلسطين يتصدر تويتر... ونشطاء: أرض الكرامة
هاشتاج ماذا تعنى لك فلسطين يتصدر تويتر... ونشطاء: أرض الكرامة
هاشتاج ماذا تعنى لك فلسطين يتصدر تويتر... ونشطاء: أرض الكرامة
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