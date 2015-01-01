العثور على مقبرة جماعية للرضع في كوت ديفوار

أعلنت سلطات كوت ديفوار، العثور على جثث 25 رضيعا في مقبرة مدينة غانيوا الكبيرة التي تقع على على بعد 230 كيلومترا، شمالي العاصمة أبيدجان.

وأوضح سامويل كناكاليه، المساعد الثالث لرئيس بلدية المدينة، في تصريح صحفي "عثر على 25 جثة صغيرة موضبة في أكياس سوداء". وقد اكتشف حارس المقبرة الجثث لدى تسلمه مهامه، صباح الأربعاء.

وأوضح كناكاليه أن البلدية أعربت عن "استيائها لمدير المستشفى الحكومي والمسؤولين في العيادات الخاصة في المدينة".

وفتحت السلطات تحقيقا، وأفاد مصدر محلي أن الأمر قد يكون مرتبطا "بالاتجار برضع توفوا" لبيع أعضائهم إلى الخارج أو لاستخدامها في طقوس ما.