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ترامب يكثر من مغادرة البيت الأبيض بسبب أوباما

السبت 27/يوليه/2019 - 11:14 ص
ترامب يكثر من مغادرة البيت الأبيض بسبب أوباما
البيت الأبيض
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وكالات
 
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شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوء أداء مكيفات الهواء في البيت الأبيض.

 

وأخبر ترامب الصحفيين، الجمعة، بأن المكيفات التي تم تركيبها في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما تعمل بشكل سيئ، مخيّرة الموجودين في البيت الأبيض بين برد وحر.

 

ولهذا السبب يضطر ترامب لقضاء أوقات كثيرة في منزله في ولاية نيو جيرسي. وأكد ترامب أنه يغادر البيت الأبيض في أحيان كثيرة متوجها إلى منزله في ولاية نيو جيرسي للعمل وليس الاستجمام.

 

وكان تكييف الهواء في البيت الأبيض قبل مجيء أوباما جيدا كما قال ترامب.

 

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