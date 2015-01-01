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حج التضامن: استمرار سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية حتى 4 أغسطس

السبت 27/يوليه/2019 - 11:02 ص
حج التضامن: استمرار سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية حتى 4 أغسطس
أيمن عبد الموجود
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آيات عامر
 
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أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية يتوالى إلى المدينة المنورة، حتى 4 أغسطس المقبل، لنقل 12 ألف حاج.

وناشد رئيس بعثة الحج، الحجاج بإتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، في سفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي الحجازية، لأداء الشعائر المقدسة وأداء فريضة الحج.

وأشار رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أنه تم تخصيص عدد من مشرفي المديريات لمساعدة الحجيج وإنهاء الأوراق الخاصة بهم، خاصة لكبار السن منهم، حيث تكثف مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات جهودها لمتابعة عمليات التفويج وخدمة الحجيج وتسهيل إجراءاتهم.
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المزيد عن: سفر الحجاج حج التضامن اليمن ألف حاج
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