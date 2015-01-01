حج التضامن: استمرار سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية حتى 4 أغسطس

أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية يتوالى إلى المدينة المنورة، حتى 4 أغسطس المقبل، لنقل 12 ألف حاج.





وناشد رئيس بعثة الحج، الحجاج بإتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان.





وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، في سفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي الحجازية، لأداء الشعائر المقدسة وأداء فريضة الحج.



