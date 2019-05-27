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سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 27 يوليو 2019

السبت 27/يوليه/2019 - 09:50 ص
سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 27 يوليو 2019
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استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السيت 27 يوليو 2019، وذلك بعدما شهدت العملة الأوروبية حالة من الارتفاع في ختام تعاملات الخميس الماضي وننشر فيما يلي آخر تحديث لسعر اليورو الأوروبي في البنوك وفقا لموقع الدولا لايف وجاءت على النحو التالي:

سعر اليورو الأوروبي اليوم 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 18.56 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى
 18.56 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.55جنيه للشراء.
18.73جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.58 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.61 جنيه للشراء.
18.74جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 18.52 جنيه للشراء.
 و18.82 جنيه للبيع.

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