كاران جوهار ينفي اختياره لـ جنهافي كابور بطلا لفيلمه الجديد

غرد المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، موضحا زيف الشائعات التي ترددت حول اختياره لأبطال فيلمه الجديد الذي سيكون النسخة الهندية من فيلم Dear Comrade.

ونقل موقع إنديا توداي التغريدة التي أوضح من خلالها كاران أن الشائعات التي ترددت حول اختياره لكل من جنهافي كابور وإيشان خاطر غير صحيحة.

وأكد كاران ضمن تغريدته على أن كتابة الفيلم مازالت قيد التطوير، وحين يتم اختيار أبطال الفيلم سيعلن عن ذلك رسميا.