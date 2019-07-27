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عاجل.. وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

السبت 27/يوليه/2019 - 09:21 ص
عاجل.. وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع
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غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، بناءاً على دعوة رسمية من مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي.

ومن المقرر أن يعقد القائد العام للقوات المسلحة، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكي؛ لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.
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