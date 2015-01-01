ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وسائل إعلام أمريكية: إيران اختبرت صاروخا مداه ألف كم

السبت 27/يوليه/2019 - 09:17 ص
وسائل إعلام أمريكية: إيران اختبرت صاروخا مداه ألف كم
اختبار صاروخ
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

نقلت شبكة "Fox News" الأمريكية عن مسؤول أمريكي الخميس قوله، "إيران اختبرت أمس الأول الأربعاء صاروخاً باليستياً حلق لأكثر من 600 ميل منطلقا من الجزء الجنوبي من البلاد إلى منطقة خارج العاصمة طهران".

 

وأضاف المسؤول، "نحن على علم بتقارير عن صاروخ أطلق من إيران، وليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت".

 

وذكرت الشبكة أن اختبار إطلاق صاروخ (شهاب 3) يأتي وسط توترات متصاعدة بين طهران والغرب.

 

ومن جهتها، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إيران اختبرت صاروخاً باليستياً متوسط المدى وصل مداه إلى ألف كم.

 

ويُعتقد، بحسب "سي إن إن"، أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط المدى أمس الأول الأربعاء في محاولة لتحسين "مدى ودقة" منظومة الأسلحة التي تمتلكها.

 

 

ولم يتضح ما إذا كان اختبار الأربعاء ينتهك أي عقوبات ضد إيران، إذ لم تتناول الصفقة النووية لعام 2015 برنامج الصواريخ التقليدية الإيرانية، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

Advertisements
المزيد عن: وسائل إعلام أمريكية اختبار صاروخ إيران ألف كم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا