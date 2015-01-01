"الكاف" يستقر على ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أفادت تقارير عربية أن نهائي دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسي والوداد البيضاوى المغربي والذى تقرر إعادته بعد الأحداث الذى شهدها لقاء الإياب والذى أقيم على ملعب رادس من الممكن أن يكون فى دولة إفريقية وليست عربية.





والأقرب لإستضافة المباراة هي غينيا الإستوائية والتى نظمت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 بدلاً من إقامتها فى دولة عربية.