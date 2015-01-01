استمرار المبادرة القومية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي في جنوب سيناء (صور)

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واصلت الحملة القومية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، عن فعاليتها بمحافظة جنوب سيناء، باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض الغير سارية "ضغط، سكر، وسمنة" بمختلف مدن المحافظة، وذلك وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



من جهته، أكد الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المديرية تكثف الجهود التوعوية للسيدات حول كيفية الوقاية من كافة اﻷمراض وكذا حث النساء والفتيات من سن 18 عامًا فأكثر، للمشاركة وإجراء كافة الفحوصات الﻻزمة لﻹطمئنان علي حالتهم الصحية.



يذكر أنه إنطلقت أعمال المرحلة اﻷولي من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي واﻷمراض الغير سارية في يوم الاثنين الموافق أول يوليو الجاري بإحدي عشر مركز طبي علي مستوي المحافظة ومن المقرر إستمرارها حتي 30 أغسطس المقبل .



وسيتم الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدي باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة، أمراض القلب، والطول"، بجميع الوحدات والمراكز الطبية علي مستوي المحافظة باﻷماكن اﻷتية؛ "الوحدة الصحية بأبوصويرة، المركز الطبي، وحدة رأس مسلة برأس سدر، المركز الطبي بأبوزنيمة، ووحدة حي السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس".



كما يتم توقيع الكشف والفحص الطبي من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية "طبيبات، ممرضات، ورائدات ريفيات" وصرف العلاج بالمجان.