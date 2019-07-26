تعرف على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7-2019
السبت 27/يوليه/2019 - 12:04 ص
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الريال السعودى فى مصر، على مدار تعاملات أمس (الجمعة) أولى أيام العطلة الاسبوعية، لتدفع التعاملات إلى الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 27-7-2019، وجاء متوسط سعرالريال السعودى اليوم، مسجلاً 4.40 جنيها للشراء، 4.44 جنيها للبيع.
وطبقًا لموقع الدولار لايف، بلغ أعلى سعر لشراء الريال السعودي في بنك عودة بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.
وهذه أسعار الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديثات موقع الدولار لايف على النحو التالى:
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.40
|4.44
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.40
|4.44
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.40
|4.44
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.38
|4.43
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.39
|4.43
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.40
|4.44
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.42
|4.44
وتتابع "الفجر" بصورة لحظية أسعار العملات في البنوك المصرية، طبقًا لموقع الدولار لايف والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء، ويمكنك متابعة حية لأسعار صرف الدولار واليورو وكافة العملات من هنا
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