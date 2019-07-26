تعرف على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7-2019

استقر سعر الريال السعودى فى مصر، على مدار تعاملات أمس (الجمعة) أولى أيام العطلة الاسبوعية، لتدفع التعاملات إلى الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 27-7-2019، وجاء متوسط سعرالريال السعودى اليوم، مسجلاً 4.40 جنيها للشراء، 4.44 جنيها للبيع.





وطبقًا لموقع الدولار لايف، بلغ أعلى سعر لشراء الريال السعودي في بنك عودة بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.