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تعرف على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7-2019

السبت 27/يوليه/2019 - 12:04 ص
تعرف على سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7-2019
سعر الريال السعودى اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الريال السعودى فى مصر، على مدار تعاملات أمس (الجمعة) أولى أيام العطلة الاسبوعية، لتدفع التعاملات إلى الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 27-7-2019، وجاء متوسط سعرالريال السعودى اليوم، مسجلاً 4.40 جنيها للشراء، 4.44 جنيها للبيع.  

وطبقًا لموقع الدولار لايف، بلغ أعلى سعر لشراء الريال السعودي في بنك عودة بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.


وهذه أسعار الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديثات موقع الدولار لايف على النحو التالى:

البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.404.44
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.404.44
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.404.44
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.384.43
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.394.43
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.404.44
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.424.44

وتتابع "الفجر" بصورة لحظية أسعار العملات في البنوك المصرية، طبقًا لموقع الدولار لايف والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء، ويمكنك متابعة حية لأسعار صرف الدولار واليورو وكافة العملات من هنا 
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