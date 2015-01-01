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عمرو أديب: "العلمين الجديدة مدينة جبارة زي دبي"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:28 م
عمرو أديب: العلمين الجديدة مدينة جبارة زي دبي
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن حجم الإنجاز في مدينة العلمين شىء جبار، مضيفًا: "حاجة زي اللي بتحصل في دبي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن العمل في مدينة العلمين يستمر على مدار الـ 24 ساعة، لافتًا إلى أن عملية التطوير الذي يشهده الساحل الشمالي يجعله يعمل على مدار العام، وليس فصل الصيف فقط.

وأضاف: "كده هيكون في رجل السنة كلها في المنطقة دي.. شىء عظيم تنفذه الدولة".
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