توفيق عكاشة يكشف عن سبب وقوع سوق العقارات في مصر (فيديو)

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن سبب وقوع سوق العقارات في مصر: "عمالين نجري على مكسب دون إنتاج أو عمل، والكل جري على سوق العقارات، ولذلك وقع سوق العقارات والأراضي".وتابع عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة،: "عايزين يكسبوا من غير تعب، يأنتخوا ويتكاسلوا ويكسبوا مما دمر سوق العقارات".وأوضح أن البلد تحتاج إلى ثقافة المواطن، وتحتاج إلى تنمية بشرية، مطالبًا الدولة بأن تضع في أولوياتها التنمية البشرية.