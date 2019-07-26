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"عكاشة" يفضح المخطط العالمي للقضاء على القطن المصري

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:54 م
عكاشة يفضح المخطط العالمي للقضاء على القطن المصري
توفيق عكاشة
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داليا الحسين
 
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اعتبر الإعلامي توفيق عكاشة، أن هناك مخطط عالمي للقضاء على القطن المصري طويل التيلة، مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية في مصر تم تدميرها.

وقال "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن مصر مصنفة في اتفاقية التجارة العالمية بأن الميزة النسبية الأولى اقتصاديًا لها "الزراعة" والتي تم تدميرها.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة وبمخطط عالمي عن طريق العائلات المالكة للاقتصاد العالمي تم القضاء على القطن المصري طويل التيلة الذي كان يمثل لمصر الذهب الأبيض، وكان سببا في أن تكون مصر دولة دائنة وليس مدينة.

وتابع: "قاموا بتطوير مصانع الغزل والنسيج التي تعمل بالقطن طويل التيلة إلى مصانع تعمل بالقطن متوسط وقصير التيلة فأصبح القطن المصري لا قيمة له".
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