خبير اقتصادي: انخفاض أسعار 7 سلع استراتيجية خلال الفترة الماضية
الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:40 م
أمنية فوزي
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قال أحمد عمار، خبير البورصات السلعية، إن أكثر من 6 أو 7 سلع استراتيجية أساسية تراجع أسعارها خلال الفترة الماضية.
وأضاف "عمار"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هذه السلع انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ 25%.
وأوضح أن أبرز السلع التي انخفضت هي؛ الزيت، والسكر، والذرة، والقمح بأرقام تصل إلى 25%، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية وانخفاض الدولار سبب انخفاض أسعار السلع، مضيفًا أن هناك توقعات بانخفاض أسعار الدولار الفترة المقبلة.
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