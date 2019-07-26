مترو الأنفاق: قطارات المرحلة الثالثة تعمل بدون سائق

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قال المهندس أحمد شوقي نائب مدير مشروع بمترو الأنفاق، إن قطارات مترو المرحلة الثالثة تعمل بدون سائق، موضحًا أن القطار يعمل بشكل آلي، وتدخل السائق يأتي عند انقطاع الكهرباء أو في حالة الضرورة.



وأضاف "شوقي" خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن تصميمات المشروع على يد المصريين، مشيرًا إلى أن سرعة القطار محددة آليا ومراقبة والإشارات تعمل بشكل آلي.



