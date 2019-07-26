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عمرو أديب عن حالة الجنون في جنازات المشاهير: "فين حرمة الموت"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:20 م
عمرو أديب عن حالة الجنون في جنازات المشاهير: فين حرمة الموت
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن صفة التوحش ظهرت في المجتمع المصري بوضوح الفترة الأخيرة، معقبًا: "الإخوان علمونا قلة الأدب والوقاحة والتوحش مع الموت".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أهل المتوفي المشهور في مصر أصبحوا لا يمكنهم أن يقيموا جنازة لفقيدهم، مضيفًا: "عن فاروق الفيشاوي أتحدث.. إيه اللي جري، فين حرمة الموت".

وأضاف، أن حالة الجنون في جنازات المشاهير ظهرت منذ وفاة الفنان أحمد زكي، متسائلا: "من أنتم.. بتعملوا كده ليه، ايه الجنان اللي حصل في دماغكم مش عارفين ندفن الجثمان".
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المزيد عن: فاروق الفيشاوي عمرو أديب جنازة الفيشاوي أحمد زكي
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