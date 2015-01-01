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الثبيتي نائبًا لرئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:30 م
الثبيتي نائبًا لرئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم
خالد الثبيتي
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الفجر السعودي
 
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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، ليكون نائبًا لرئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء اختيار الثبيتي بناءً على سيرته الذاتية وخبراته العملية التي وضعته في مقدمة المؤهلين لهذا المنصب، إلى جانب عضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

يذكر أن 11 عضوًا سعوديًا تم تعيينهم ضمن لجان الاتحاد الآسيوي في القانونية والفنية والطبية والتسويق والحكام وكرة القدم النسائية والمسابقات والمسؤولية الاجتماعية والانضباط والأخلاق، ولجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات التي أُعلن عنها سابقًا، إضافة إلى الثبيتي نائبًا لرئيس اللجنة المالية.

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المزيد عن: كرة القدم رئيس اللجنة المالية خالد الثبيتي الاتحاد الآسيوي
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