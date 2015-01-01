"القومية للأنفاق" تكشف عن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو

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كشف أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، عن تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.



وقال "رأفت"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن 97 مليار جنيه تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن المرفق من أهم وأكبر وأغلى مشاريع الدولة.



وأضاف المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق أن جميع فئات الشعب سوف تستفيد من مشروع مترو الأنفاق.

