غدا.. أبوالغيط يشارك في مراسم تشييع وتأبين الرئيس التونسى الراحل
الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:13 م
أ ش أ
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يشارك أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى مراسم تشييع وتأبين الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى، والتى تجرى صباح غد السبت فى قصر قرطاج بالعاصمة التونسية.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، بأن أحمد أبوالغيط وصل إلى تونس بعد ظهر اليوم الجمعة للمشاركة فى مراسم تشييع وتأبين الرئيس الراحل.
كان الأمين العام قد نعى بمزيد من الحزن الفقيد الكبير، والذى وافته المنية أمس الخميس، منوها بصفاته وإنجازاته على مدار مسيرة طويلة من العطاء لبلده ولأمته العربية.
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