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رسميًا.."نقابة المهندسين" تعلن زيادة المعاشات

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:49 م
رسميًا..نقابة المهندسين تعلن زيادة المعاشات
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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كشف هاني ضاحي نقيب المهندسين، عن أن النقابة طبقت قرار زيارة المعاشات بداية من شهر يوليو الجاري حيث تم صرف المعاش بزيادة 100جنيه.

كان قرار الزيادة قد اتخذ بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضي، حيث طرح ضاحي خيارين أمام أعضاء الجمعية العمومية، إما زيادة المعاش أو زيادة دعم مشروع الرعاية الصحية وكان الخيار زيادة المعاش.

وأضاف ضاحي، أن مجلس النقابة الحالي يطمح لدعم كل الخدمات المقدمة للمهندسين برغم تسلمه صندوق المعاشات وبه عجز تجاوز 222 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، إن المستفيدين من زيادة المائة جنيه كافة أنواع المعاشات التي تصرف من النقابة و هم معاش فوق سن الستين عاما، ومعاش تحت سن الستين، ومعاش الأسر، وأشار شفيق، أن إجمالي أعداد المعاشات التى تصرف من النقابة حوالي 140 ألف معاش.
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