عاجل.. العثور على جثة داخل فيلا اللاعب "محمد النني" بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية بفيلا لاعب المنتخب الوطني محمد النني المحترف بصفوف نادي آرسنال الإنجليزي تحت الإنشاء مملوكة له، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتحديد وجود شبهة جنائية بالحادث من عدمه.





تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم والد اللاعب "محمد النني " يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنه بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.





وباشرت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة تطورات الحادث وبالانتقال الى مكان الحادث ومعاينة موقع العثور على الجثة والتأكد من وجود شبهه جنائية فى الحادث من عدمه.





وأمر مدير الأمن اللواء طارق حسونه بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي للتأكد من هوية الجثة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان المحيطين بمبني أبواب الفيلا المذكورة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة قبل دفنها.



