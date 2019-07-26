ترامب: نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الـ2 من العام "لم يكن سيئًا"
الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:40 م
Advertisements
Advertisements
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، اليوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام، والذي تباطأ دون المتوقع، "لم يكن سيئاً بالنظر إلى الحمل الثقيل جداً لمرساة مجلس الإحتياطي الإتحادي الملتفة حول أعناقنا“.
وقالت الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني؛ حيث كان الإنفاق الإستهلاكي قوياً حتى مع إنكماش إستثمارات الشركات للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.
Advertisements
- نمو الاقتصاد الأمريكي بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير
- تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول
- الاقتصاد الأمريكي ينمو بأقل من المتوقع في الربع الأول
- الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 4.1% في الربع الثاني
- هبوط النمو الاقتصادي الأمريكي بأقل من المتوقع
- "المركزى الأمريكى" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد بالربع الرابع
- 3.5 % نمو فى الاقتصاد الأمريكي بالربع الثالث
- معدل النمو الأمريكي يسجل أقل من المتوقع خلال الربع الثالث
- اقتصاد أمريكا يشهد نموا أقل من المتوقع في الربع الثاني
- تباطؤ النمو الاقتصادى الأمريكى فى الربع الثانى من العام