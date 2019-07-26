ترامب: نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الـ2 من العام "لم يكن سيئًا"

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، اليوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام، والذي تباطأ دون المتوقع، "لم يكن سيئاً بالنظر إلى الحمل الثقيل جداً لمرساة مجلس الإحتياطي الإتحادي الملتفة حول أعناقنا“.





وقالت الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني؛ حيث كان الإنفاق الإستهلاكي قوياً حتى مع إنكماش إستثمارات الشركات للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.



