10 توصيات لمؤتمر الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة بجامعة جنوب الوادي

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اختتمت بجامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للموارد الطبيعية والطاقة الجديدة والمتجددة، والذى عقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة الغردقة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المؤتمر يهدف إلى عرض شامل لبحوث تطوير وتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بمشاركة باحثين من المهتمين بالموارد الطبيعية والطاقة من جامعات تبوك بالسعودية والقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى ومركز بحوث الصحراء، لافتًا إلى أن الجامعة اهتمت بالبدء فى إنشاء كلية هندسة الطاقة بفرع الجامعة بالبحر الأحمر خاصة أن هذه المنطقة غنية بالثروات الطبيعية التى لم تستغل، فهناك طاقة الرياح وحركة المد والجزر والثروات الموجودة بجبال البحر الأحمر، مشيرًا إلى التفكير فى إنشاء محطة بحرية بالغردقة مع إنشاء كلية علوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر وهذا يمثل استغلال أمثل للثروات الطبيعية وإفادة الباحثين.





وقال الدكتور محمود سيد عبد الصادق رئيس المؤتمر، أن المؤتمر أصدر 10 توصيات وهى، إنشاء حلقات تواصل بين العلماء بالخارج والمشاركين بالمؤتمر، عقد المؤتمر بصفة دورية فى نفس التوقيت والمكان، دعوة مزيد من الشركات العاملة والمهتمة بالطاقة الجديدة والمتجددة، دعوة المسئولين للحضور ومتابعة الجلسات حتى يساعد ذلك على اتخاذ قرارات تطبيقيه مباشره، إضافة محاور أخرى للمؤتمر مثل طاقة الوقود الحفرى والمحفزات وطاقة الهيدروجين، الاهتمام باستخدام الطاقة المتجددة في مجال تحلية وتنقية المياه، العمل على نشر البحوث فى مجلات دولية بعد التحكيم، إنشاء مرصد اعلامى خاص بالمؤتمر، زيادة عدد الشركات الراعية ومخاطبتها لتخصيص منحة دراسية بالخارج لأحد شباب الباحثين المشاركين بالمؤتمر، وأخير أوصى المؤتمر بمتابعه ما تم اقتراحه ورفعه للمسئولين.