ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"هيئة الرياضة" تطلق خدمة حجاج البر في المدينة المنورة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:37 م
هيئة الرياضة تطلق خدمة حجاج البر في المدينة المنورة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أطلقت الهيئة العامة للرياضة برنامج "خدمة حجاج البر" لموسم حج هذا العام 1440هـ في المدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 20 شاباً.

وأوضحت الهيئة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه البرنامج يهدف إلى تقديم الإرشادات وخدمات نقل كبار السن من الحجيج.
Advertisements
المزيد عن: هيئة الرياضة خدمة حجاج البر المدينة المنورة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم