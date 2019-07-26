"هيئة الرياضة" تطلق خدمة حجاج البر في المدينة المنورة

أطلقت الهيئة العامة للرياضة برنامج "خدمة حجاج البر" لموسم حج هذا العام 1440هـ في المدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 20 شاباً.

وأوضحت الهيئة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه البرنامج يهدف إلى تقديم الإرشادات وخدمات نقل كبار السن من الحجيج.