التنمية المحلية: التعدي على نهر النيل لا يندرج ضمن التصالح في مخالفات البناء
الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:37 م
هدى عبدالرازق
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أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء تتكون من 12 نموذجًا، وفور حصول المتقدم على ما يفيد التصالح، لا يؤخذ ضده أي إجراء.
وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه يسمح بتقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء على 3 سنوات، منوهًا بأنه لا يتم التصالح مع حالات التعدي على أملاك الدولة، فهناك لجنة استرداد أراضي الدولة تختص بهذه النوعية من الأراضي.
ولفت إلى أن التعدي على حرم النيل يندرج ضمن شروط التصالح في مخالفات البناء، منوهًا بأنه إذا لم ترد اللجنة على طلب التظلم خلال شهرين يعني قبول الطلب وعلى المتقدم اتخاذ باقي الإجراءات.
وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه يسمح بتقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء على 3 سنوات، منوهًا بأنه لا يتم التصالح مع حالات التعدي على أملاك الدولة، فهناك لجنة استرداد أراضي الدولة تختص بهذه النوعية من الأراضي.
ولفت إلى أن التعدي على حرم النيل يندرج ضمن شروط التصالح في مخالفات البناء، منوهًا بأنه إذا لم ترد اللجنة على طلب التظلم خلال شهرين يعني قبول الطلب وعلى المتقدم اتخاذ باقي الإجراءات.
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