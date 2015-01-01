مدير تعليم صبيا يعتمد تكليف أكثر من 600 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:39 م
الفجر السعودي
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اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عددًا من التكليفات وقرارات التمديد لما يزيد على 107 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، بناءً على ما أوصت به لجنة اختيار القيادات بالإدارة.
وشملت القرارات تكليف عدد من القيادات بالإدارة؛ لتولي مهام رئاسة أقسام الشؤون التعليمية للبنين والبنات، والأقسام المساندة، والشؤون المدرسية، ومديري مكاتب التعليم، ومساعديهم ومساعداتهم.
واعتمد الحازمي قرار تمديد تكليف 523 مشرفًا ومشرفةً على مستوى إدارة التعليم ومكاتبها، للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1440- 1441هـ .
وبيّن أن القرارات تضمنت استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعدد من القيادات، مع منح الفرصة لعدد من الكفاءات الجديدة، متمنيًّا للجميع التوفيق والسداد ليكون العام الدراسي الجديد عامًا حافلًا بالنشاط والإنجاز والتميز.
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