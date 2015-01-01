تشيلسي يوجه صدمة كبيرة لـ إيفرتون
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:14 م
عمر عبدالعزيز
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يسعى نادي إيفرتون الإنجليزي، لتدعيم خط دفاعه، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي تيلجراف" فإن إيفرتون بدأوا يقتنعون من حقيقة أنهم لن يستطيعوا التوقيع مع المدافع كورت زوما من تشيلسي.
ومن الجدير بالذكر ان زوما، قد قضى الموسم الماضي مع إيفرتون، على سبيل الإعارة، وقدم موسمًا مميزًا، مما دعى مسؤولي إيفرتون لمحاولة ضمه بصورة دائمة.
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