تشيلسي يزاحم إيفرتون من أجل ضم صفقة الموسم

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي مساعيه، من أجل التعاقد مع مهاحم من طراز فريد، لأجل تعويض رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.









ولأمحت التقارير إلى أن مسؤولي إيفرتون يخشون من تدخل نظرائهم في تشيلسي، حيث يخطط البلوز للتعاقد مع النجم الإيفواري، لينضم بعد نهاية العقوبة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، فإن نادي ايفرتون يريد ضم ويلفريد زاها مقابل 60 مليون جنيه استرليني، بالإضافة للمهاجم التركي جينيك توسون.