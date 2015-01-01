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تشيلسي يزاحم إيفرتون من أجل ضم صفقة الموسم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:08 م
تشيلسي يزاحم إيفرتون من أجل ضم صفقة الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي مساعيه، من أجل التعاقد مع مهاحم من طراز فريد، لأجل تعويض رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، فإن نادي ايفرتون يريد ضم ويلفريد زاها مقابل 60 مليون جنيه استرليني، بالإضافة للمهاجم التركي جينيك توسون.

ولأمحت التقارير إلى أن مسؤولي إيفرتون يخشون من تدخل نظرائهم في تشيلسي، حيث يخطط البلوز للتعاقد مع النجم الإيفواري، لينضم بعد نهاية العقوبة.
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المزيد عن: ويلفريد زاها زاها جينيك توسون تشيلسي ايفرتون
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