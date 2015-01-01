ولي العهد يخطط لتحويل "نيوم" إلى مدينة المستقبل
ينتظر مدينة ” نيوم ” ، مستقبل مشرق يحوّل الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة إلى أرض تجذب أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم.
هكذا تحدثت صحيفة ” وول ستريت ” الأمريكية، عن مدينة المستقبل ” نيوم ” ، إذ أشارت إلى أنه عندما هبط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إليها قبل عدة سنوات رأى فيها المستقبل.
وقالت في تقرير لها، إن سموّه وضع خطة لتطوير مدينة نيوم تكلفتها 500 مليار دولار لتغطية مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة لجذب ” أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم ” وحتى أفضل الوظائف أجراً في العالم في أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش .
وذكر التقرير إن مدينة المستقبل "نيوم" ستكون فيها سيارات للأجرة بدون سائق كما ستكون هناك روبورتات تهتم بتنظيف المنازل".
وأضاف: "ستحل المدينة محل وادي السيليكون في التكنولوجيا وهوليوود في مجال الترفيه والريفيرا الفرنسية كمكان لقضاء عطلة".
واستكمل: "بحسب وثائق حول نيوم فإن هناك العديد من التوصيات المتعلقة بالتخطيط الحضاري، والنظم الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، التي تهدف لجعل نيوم هي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم".
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