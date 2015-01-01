"الأوقاف": النفع العام يخلص النفس البشرية من الشح والأنانية
الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:58 م
محمود الجلاد
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اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، بالقيادات الدعوية والإشرافية المشاركة بمقر معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية عقب صلاة الجمعة، حيث ناقش معهم بعض الجوانب المتصلة بتنشيط العمل الدعوي والإداري في مديرياتهم.
وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسكندرية.
وأكدت وزارة الأوقاف، خلال الخطبة، أن مراعاة النفع العام سبيل لإعلاء المعاني والقيم الإنسانية، وديننا دين عظيم ظلمه الجهلاء والمتاجرون به، وواجبنا إبراز الوجه الحضاري لديننا العظيم، على أن ذلك لا يأتي إلا بإعادة قراءة تراثنا قراءة جديدة غير خاضعة لتأثير الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو المتاجرة بالدين، قراءة تعالج عمليات الاقتطاع والاجتزاء والتفسيرات الخاطئة التي قامت بها الجماعات المتطرفة، وتعود بالخطاب الديني إلى طريقه الصحيح.
وأشارت إلى أن النفع العام يخلص النفس البشرية من الشح والأنانية، ويسهم في بناء جسور التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع، ويرسخ فقه العيش المشترك بين البشر جميعا.
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