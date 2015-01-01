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برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عدم التعاقد مع دي ليخت

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:59 م
برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عدم التعاقد مع دي ليخت
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف نادي برشلونة الإسباني، عن مفاجآة كبيرة، حول سبب عدم التوقيع مع النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونةي، فإن أحد أسباب تجاهل التوقيع مع دي ليخت، هو الراتب الذي طلبه وكيل اعمال قائد أياكس أمستردام السابق.

ويتمثل السبب الرئيسي والمهم الذي جعل البارسا ينسحب من سباق التعاقد مع المدافع الهولندي، هو ان وكيل اعماله مينو رايولا طلب من البارسا ان يكون راتب دي ليخت أكثر من راتب جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، اللاعبان الرئيسيان في النادي الكاتالوني.
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