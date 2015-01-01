برشلونة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عدم التعاقد مع دي ليخت

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن مفاجآة كبيرة، حول سبب عدم التوقيع مع النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونةي، فإن أحد أسباب تجاهل التوقيع مع دي ليخت، هو الراتب الذي طلبه وكيل اعمال قائد أياكس أمستردام السابق.



