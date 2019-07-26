"نقل جثمان السبسي إلى قصر قرطاج".. تطورات الأحداث في تونس

تتأهب تونس التي توشحت بالسواد بعدما فقدت رئيسها الباجي قائد السبسي الخميس، لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال أقل من شهرين، لاسيما بعدما غادر جثمان السبسي، المستشفي العسكري متوجها إلى قصر الرئاسة بقرطاج، وسط حضور عدد من المواطنين وتشكيلات عسكرية وأمنية.





وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمد الناصر (85 عاما) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور. وبدت البلاد في حالة حزن عام وهي تبكي أول رئيس لها انتخب في اقتراع عام وديموقراطي ومباشر عام 2014.





تقديم الانتخابات

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اثر وفاة قائد السبسي تغيير أجندة الانتخابات وتقديم الرئاسية الى 15 سبتمبر مبدئيا فيما بقيت الانتخابات البرلمانية في موعدها في السادس من أكتوبر. وأثنى العديد من التونسيين على الانتقال السريع والسلس للسلطة الخميس في بلد يعتبر الناجي الوحيد من تداعيات الربيع العربي والذي يواصل مسيرته نحو الديموقراطية بالرغم من التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات من قبل الجماعات الجهادية المسلحة.





نقل جثمان الرئيس التونسي إلى قصر قرطاج

نقلت قوات الأمن والجيش صباح اليوم الجمعة جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفي العسكري حيث وافته المنية أمس عن سن 92 عام، ونقل الجثمان على سيارة عسكرية باتجاه قصر قرطاج وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا امام المستشفى لوداعه. ويوارى السبسي غدا الثرى في جنازة وطنية رسمية.





جنازة وطنية للسبسي السبت

وتقام جنازة وطنية للسبسي السبت، حيث قال حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قائد السبسي، إن تونس اليوم أمام محطة انتخابية مهمة جدًا، ويجب أن تصل إلى بر الأمان.





وقدم حافظ قائد السبسي، في تصريحات إذاعية، اليوم الجمعة، تعازيه للشعب التونسي، مشيرا إلى أن آخر توصيات والده كان مفادها أن الشعب التونسي يجب أن يبقى موحدًا مهما كانت الاختلافات، وهي الصورة التي كان يريد الراحل أن تصل إلى الخارج.





نجل السبسي يكشف أسباب وفاة والده

وحول أسباب وفاة والده، أشار حافظ قائد السبسي إلى أن الفريق الطبي المتكفل به سيكشف في الأيام المقبلة الأسباب والمسببات التي جعلت الرئيس الراحل يدخل في هذا الوضع.





وأوضح نجل الرئيس الراحل السبسي، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن الفقيد هو "ملك للشعب التونسي"، مؤكدا أن كل تونسي من حقه الحضور في جنازته التي ستنطلق بعد الموكب الرسمي من قصر قرطاج نحو مقبرة "الجلاز".





ماكرون أول الزعماء المتوجهين لحضور جنازة السبسي

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا السبت إلى تونس للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وقالت السفارة الفرنسية بتونس اليوم الجمعة في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ماكرون سيحضر موكب تشييع جنازة السبسي يوم السبت 27 يوليو الجاري الذي سينطلق من قصر قرطاج الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في اتجاه مقبرة الجلاز. هذا وتم اليوم نقل جثمان الرئيس الراحل من المستشفى العسكري بالعاصمة إلى القصر الرئاسي.



