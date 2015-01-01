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صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 118

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:07 م
صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 118
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هاني عصام
 
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تأكد غياب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن لقاء القمة أمام الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.

 

ويستمر غياب بوطيب عن الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وعدم تماثله للشفاء حتى الآن بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في أمم افريقيا 2019.

 

ولم يشارك اللاعب مع الزمالك في مباراتي الجونة والإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري بسبب الإصابة التي يعاني منها.

 

ومن المنتظر أن يشارك عمر السعيد في خط هجوم الزمالك خلال لقاء القمة لعدم وجود بديل له.

 

وسجل عمر السعيد في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1 والعودة للتهديف من جديد.

 

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