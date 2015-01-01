بـ"السكاكين والمطاوي".. 4 أشقاء يقتلون صاحب محل زيوت بالساحل.. و"ابن عمه" كلمة السر
الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:59 م
هبة عبد الحفيظ
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كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (صاحب محل زيوت كائن بمنطقة شبرا الخيمة أول بالقليوبية- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة)، وبها إصابات بأماكن متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على سلاح أبيض "سكين" به آثار دماء.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء شركاء مخبز كائن بدائرة القسم (سبق اتهام اثنين منهم فى عدد من القضايا)، بالاشتراك مع اثنين آخرين "عاملين بذات المخبز".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين انتقامًا من المجني عليه للخلافات السابقة بينهم، وفي سبيل ذلك وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجني عليه بالمنطقة، قاموا بالتعدي عليه بالضرب بعدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وقيام أحدهما بالإجهاز عليه باستخدام ذات السكين المعثور عليها بمحل الواقعة وفروا هاربين، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبسؤال نجل عم المتوفى (عامل- مقيم بدائرة القسم) قرر بأنه عقب حضور المتوفى لزيارته بمسكنه وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ على النحو المشار إليه، واتهم في ذلك شخصين "شقيقين، لا يعلم بياناتهما كاملة" بارتكاب الواقعة، وذلك انتقامًا منه لوجود خلافات سابقة بينهم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء شركاء مخبز كائن بدائرة القسم (سبق اتهام اثنين منهم فى عدد من القضايا)، بالاشتراك مع اثنين آخرين "عاملين بذات المخبز".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين انتقامًا من المجني عليه للخلافات السابقة بينهم، وفي سبيل ذلك وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجني عليه بالمنطقة، قاموا بالتعدي عليه بالضرب بعدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وقيام أحدهما بالإجهاز عليه باستخدام ذات السكين المعثور عليها بمحل الواقعة وفروا هاربين، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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