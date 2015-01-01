27 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 27 سفينة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة.



وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.