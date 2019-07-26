إصابة 6 في تصادم سيارتين أعلى كوبري النيل ببني سويف

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبرى شرق النيل بمدينة بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم ريهام صلاح الدين قرنى، 42 سنة، مهندسة، ومقيمة بمدينة بنى سويف مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، محمد محمود محمد ٣٥ سنة، مقيم بمنطقة الحميات مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمود محمد ٤٠ سنه، مقيم بمنطقة الحميات، محامى، اشتباه كسر بالعمود الفقرى.



كما نقلت سيارات الإسعاف كل من رويدا ماهر شعبان، ٧ سنوات، مقيمة بمدينة بنى سويف، مصابة باشتباه كسر بالحوض، ماهر شعبان كامل،٥٠ سنة، مقيم بمدينة بنى سويف، مدرس مصاب باشتباه كسر بالساقين، زياد ماهر شعبان ١٢ سنة، مقيم بمدينة بنى سويف، طالب، مصاب بكسر بالساق اليسرى.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

