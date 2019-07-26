سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-7-2019
الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:32 ص
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حافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019 في مجموعة من البنوك العاملة في مصر وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري في كبرى البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر بحسب اخر التقارير الصادرة عن موقع الدولار لايف وجاءت الأسعار كما يلي
أعلى سعر للدرهم الإماراتى اليوم
سجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، وجاءت اسعار الدرهم على النحو التالى:
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.55 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.
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