مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز تجمع 6 ملايين للكشف عن المرض في كينيا





أحيا المغني البريطاني إلتون جون حفلا امتلأ بالمشاهير تم خلاله جمع أكثر من ستة ملايين دولار لدعم كينيا في جهود مكافحة فيروس إتش.آي.في المسبب للإيدز.





ويرجع جانب من الفضل في جمع هذا المبلغ لمزاد على سيارة فاخرة وبيانو ممهور بتوقيع جون سبق واستخدمه في الفيلم الموسيقي (روكيت مان).





وكان من بين ضيوف الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء في فيلا بمدينة كاب دونتيب في فرنسا الشاعر والمغني كريس مارتن وعازف الجيتار بيت تاونسند والممثلة جوان كولينز والممثل تارون إجيرتون الذي يلعب دور إلتون جون في (روكيت مان).





وقال جون للصحفيين ”نحن هنا من أجل مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز، أول حدث نقيمه بجنوب فرنسا لجمع التبرعات، نأمل أن نجمع المال من أجل من يحتاجونه بشدة في حربنا ضد فيروس إتش.آي.في والإيدز“.





واشترك الحاضرون في مزاد على قطع منها سيارة بنتلي فاخرة وسترة من دار أزياء جوتشي ارتداها إجيرتون في أحد الأفلام وتذاكر لجولة جون العالمية الأخيرة.





وفي العام الماضي أعلنت مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز تحالفا من كوكبة من النجوم يهدف إلى التوعية بأهمية تشخيص وعلاج فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في) خاصة في أفريقيا جنوبي الصحراء.





وكان هدف حفل يوم الأربعاء دعم برنامج يقدم أدوات تتيح للشخص اختبار الإصابة بالفيروس بنفسه لنحو 400 ألف شاب في كينيا.



