مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز تجمع 6 ملايين للكشف عن المرض في كينيا
الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:21 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أحيا المغني البريطاني إلتون جون حفلا امتلأ بالمشاهير تم خلاله جمع أكثر من ستة ملايين دولار لدعم كينيا في جهود مكافحة فيروس إتش.آي.في المسبب للإيدز.
ويرجع جانب من الفضل في جمع هذا المبلغ لمزاد على سيارة فاخرة وبيانو ممهور بتوقيع جون سبق واستخدمه في الفيلم الموسيقي (روكيت مان).
وكان من بين ضيوف الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء في فيلا بمدينة كاب دونتيب في فرنسا الشاعر والمغني كريس مارتن وعازف الجيتار بيت تاونسند والممثلة جوان كولينز والممثل تارون إجيرتون الذي يلعب دور إلتون جون في (روكيت مان).
وقال جون للصحفيين ”نحن هنا من أجل مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز، أول حدث نقيمه بجنوب فرنسا لجمع التبرعات، نأمل أن نجمع المال من أجل من يحتاجونه بشدة في حربنا ضد فيروس إتش.آي.في والإيدز“.
واشترك الحاضرون في مزاد على قطع منها سيارة بنتلي فاخرة وسترة من دار أزياء جوتشي ارتداها إجيرتون في أحد الأفلام وتذاكر لجولة جون العالمية الأخيرة.
وفي العام الماضي أعلنت مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز تحالفا من كوكبة من النجوم يهدف إلى التوعية بأهمية تشخيص وعلاج فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في) خاصة في أفريقيا جنوبي الصحراء.
وكان هدف حفل يوم الأربعاء دعم برنامج يقدم أدوات تتيح للشخص اختبار الإصابة بالفيروس بنفسه لنحو 400 ألف شاب في كينيا.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- حكايات صادمة.. "الفجر" في لقاء خاص مع مرضى الإيدز (صور)
- مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يكشف في حواره لـ"الفجر" أسرار المرضى في مصر.. ويُفجر مفاجأة مدوية
- مدير برنامج مكافحة الإيدز: 5500 سيدة محتمل إصابتهن بالفيروس
- بالأرقام.. خفايا مرض الإيدز في إيران
- وصفة مخصصة تنقذ حياة مريض "الإيدز".. اكتشفها
- مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز: "وزارة الصحة تهتم بالوقاية من المرض"
- مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز: "وزارة الصحة تهتم بالوقاية من المرض" (فيديو)
- الأمم المتحدة: استمرار التنسيق مع مصر لمكافحة الإيدز
- وليد كمال: مريض الإيدز يمكنه الزواج وإنجاب أطفال أصحاء