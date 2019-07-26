الزمالك ينهي صفقة عبد العاطي بـ"عماد فتحي" و15 مليون جنيه

يبذل مسئولو نادي الزمالك محاولات قوية في الساعات الجارية لإنهاء صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة وضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.





وطلب مسئولو دجلة الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه من الزمالك إلى جانب ضم عماد فتحي على سبيل الإعارة وهو ما قوبل بالترحيب بشكل مبدئي من جانب إدارة الزمالك.



ويرغب مسئولو الأبيض في ضم محمد أشرف روقة ضمن الصفقة وتخفيض المقابل المادي إلى 15 مليون جنيه.

وأنهى مسئولو الزمالك تفاصيل الصفقة مع اللاعب والاتفاق معه على كل الأمور المالية ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية مع إدارة دجلة.