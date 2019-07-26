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محافظ السويس والقيادات التنفيذية يقدمون واجب العزاء في الفدائي محمود عواد (صور)

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:49 ص
محافظ السويس والقيادات التنفيذية يقدمون واجب العزاء في الفدائي محمود عواد (صور)
عزاء في الفدائي محمود عواد
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أبوبكر عبد المعز
 
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قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس ومحمود فوزي رئيس حي السويس وعدد من القيادات التنفيذية واجب العزاء في فقيد السويس المرحوم الفدائي محمود عواد قائد مجموعة منظمة سيناء العربية الفدائية بالسويس الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

كان المرحوم عواد قد تولي رئاسة مجموعة منظمة سيناء بعد وفاة الفدائي مصطفي ابو هاشم في مطلع السبعينيات. 

وسطر البطل عواد وزملائه الابطال من الفدائيين والمقاومة الشعبية من شباب السويس ملحمة بطولة والنصر في معركة الاربعين ومقاومة العدو الإسرائيلي والدفاع عن السويس ومصر كلها في ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣.
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