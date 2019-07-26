المعاصر والتجريبي ينعي فاروق الفيشاوي

نعى مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الفنان القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عن دنيانا أمس بعد صراع مع المرض.

قدم الفنان فاروق الفيشاوى عددا كبيرا من الشخصيات في اعماله السينمائية و التليفزيونيه صارت ايقونة و حفرت اسمه عميقا في سجل الخلود، كما اشتبك مع قضايا الوطن و لم يترك مناسبة وطنية الا و شارك فيها و تميز الفقيد بالتواضع و الاهتمام بكافة زملائه حتي صار صديقا للجميع.





وكان قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان بشجاعة وعلى الملأ مقاوما مرضه وملهما للكثيرين الذين أصابهم المرض .



