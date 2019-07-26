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سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في جميع البنوك

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:02 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في جميع البنوك
سعرالدولار
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دفع صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، سعر الدولار فى مصر، إلى مواصلة رحلة التراجع التي بدأها منذ بداية العام خاسرًا ما يقرب من 150 قرشًا من قيمته، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019، مسجلاً 16.54 للشراء و16.64 للبيع.

وسجل الدولار اعلى سعر للشراء أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم. 
 


وننشر آخر تحركات سعرالدولاراليوم طبقًا لموقع الدولار لايف: 

البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16.5916.69
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.6016.70
سعر الدولار في بنك مصر16.6016.70
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.5816.68
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.5716.67
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.6716.76
أسعار الدولار في بنك عودة16.5816.68

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي  16.65 للشراء و 16.75 للبيع

سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي  16.56  للشراء و 16.66 للبيع

سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع

 سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع

سعر الدولار مقابل الريال 3.75
سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30
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