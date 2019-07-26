سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في جميع البنوك

دفع صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، سعر الدولار فى مصر، إلى مواصلة رحلة التراجع التي بدأها منذ بداية العام خاسرًا ما يقرب من 150 قرشًا من قيمته، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019، مسجلاً 16.54 للشراء و16.64 للبيع.





وسجل الدولار اعلى سعر للشراء أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم.









وننشر آخر تحركات سعرالدولاراليوم طبقًا لموقع الدولار لايف:





البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.59 16.69 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.60 16.70 سعر الدولار في بنك مصر 16.60 16.70 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.58 16.68 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.57 16.67 أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.67 16.76 أسعار الدولار في بنك عودة 16.58 16.68



