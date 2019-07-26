سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في جميع البنوك
الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:02 ص
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دفع صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، سعر الدولار فى مصر، إلى مواصلة رحلة التراجع التي بدأها منذ بداية العام خاسرًا ما يقرب من 150 قرشًا من قيمته، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019، مسجلاً 16.54 للشراء و16.64 للبيع.
وسجل الدولار اعلى سعر للشراء أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم.
وننشر آخر تحركات سعرالدولاراليوم طبقًا لموقع الدولار لايف:
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16.59
|16.69
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.60
|16.70
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.60
|16.70
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.58
|16.68
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.57
|16.67
|أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.67
|16.76
|أسعار الدولار في بنك عودة
|16.58
|16.68
أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع
سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع
سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع
سعر الدولار مقابل الريال 3.75
سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30
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